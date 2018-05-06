Жираф убил режиссера во время съемок фильма

47-летний режиссер Карлос Карвальо погиб после нападения жирафа во время съемок фильма в ЮАР. Об этом сообщает издание Metro.

По словам одного из участников съемочной группы, когда режиссер снимал жирафа по кличке Джеральд крупным планом, животное ударило его головой. Карвальо госпитализировали в больницу Йоханнесбурга, но врачам не удалось его спасти.

Представители парка, где проходили съемки, рассказали, что жирафа в случившемся винить нельзя: режиссер проигнорировал правила безопасности.

Карлос Карвальо снимал фильмы о дикой природе. Его отмечали международными премиями, в том числе «Серебряным львом» и наградой Африканской кинематографической академии.

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