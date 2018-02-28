Чудом спасшегося от крокодила жирафа съели львы

dailymail.co.uk

Жираф сумел спастись от крокодила, однако попал в пасть ко львам. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Ролик снял гид Марио Пол (Mario Paul) во время сафари в Национальном парке Крюгера в Южно-Африканской республике. Он обратил внимание на странное поведение жирафа, который не мог подняться на ноги и постоянно падал. Присмотревшись, гид и его группа обнаружили, что животное схватил за ногу крокодил, и оно отчаянно пытается вырваться из его пасти.

«Мы просидели там около часа в надежде, что жираф как-то сможет освободиться из челюстей гигантского крокодила», — рассказал Пол. По его словам, туристы шумно поддерживали попытки жертвы вырваться, некоторые даже плакали.

В конце концов, крокодил все же отпустил жирафа. Однако животное не смогло передвигаться из-за сломанной ноги. Все это время за происходящим внимательно наблюдали львы, и как только крокодил отполз, они набросились на жирафа. К следующему дню львиный прайд полностью съел его.

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