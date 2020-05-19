Игра львов и буйволов в «кошки-мышки» рассмешила туристов и попала на видео

В южноафриканском национальном парке Крюгера нелепое противостояние львов и стада буйволов рассмешило очевидцев. Видео с животными опубликовано на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

Кадры принадлежат местному туроператору Tim Brown Tours & Safari's города Дурбан. На запись попало, как пара львиц подкрадывается к многочисленному стаду буйволов, обращая их в бегство. Как только хищницы оказываются совсем близко, их противники оборачиваются и идут в ответное наступление.

«Это так смешно и невероятно», — комментирует туристка за кадром. Львы отбегают на безопасное расстояние, после чего к ним присоединяется их сородич. Трио снова пытается атаковать буйволов и гонится за ними. Несмотря на численное преимущество, противники охотно подыгрывают и убегают прочь. Очевидцев повеселила развернувшаяся в дикой природе игра в «кошки-мышки».

Вскоре к львицам на помощь прибежал лев. Таким образом животные продолжали бегать друг за другом, веселя наблюдавших за ними посетителей парка.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее сообщалось, что лев помог трусливой львице и показал ей, как охотиться на буйвола. Ролик был снят в национальном парке Тангариве в Танзании.

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