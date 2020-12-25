Женщина потратила на подарки собаке больше миллиона рублей

Британка потратила больше 12 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей) на подарки для своей собаки. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Перед Рождеством 52-летняя Алиса Торн (Alisa Thorne) из Уэльса целую неделю украшала свой летний дом. Среди прочего, она соорудила для своей китайской хохлатой собаки по кличке Фабио игрушечные санки. Кроме того, она подарила ему галстук-бабочку с кристаллами Сваровски за 600 фунтов стерлингов (60,5 тысячи рублей), и комбинезон Cavalli за 130 фунтов стерлингов (13,1 тысячи рублей).

«Он такой милый, мне просто хочется побаловать его хорошими вещами», — объясняет женщина. Хотя Фабио появился на свет всего шесть месяцев назад, она потратила тысячи фунтов на его одежду, аксессуары и туалетные принадлежности. В гардеробе пса 800 костюмов, в сумме обошедшихся ей в шесть тысяч фунтов стерлингов (594 тысячи рублей), и четыре галстука-бабочки, каждый из которых стоит 600 фунтов стерлингов.

В 2014 году сообщалось, что в китайской провинции Чжэцзян щенка тибетского мастифа продали за 12 миллионов юаней (136 миллионов рублей). Владельцем щенка золотистого окраса, который может считаться самой дорогой собакой в мире, стал глава строительной компании из Циндао.