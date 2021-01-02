Полицейские нашли пропавшую слепую собаку и вернули ее хозяину

Итальянская полиция вернула хозяину собаку по кличке Бьянка после того, как обнаружила ее на площади Appio в Риме. Оказалось, что слепое на один глаз животное в страхе бродило по улицам. Об этом сообщается на странице римской полиции в Facebook.

Полицейские нашли собаку, когда патрулировали город и пришли на площадь, чтобы проверить соблюдение антикоронавирусных мер. Там они заметили бродившее без поводка животное и поняли, что у нее есть проблемы со зрением. Сотрудники правоохранительных органов, обеспокоившись, что питомец может попасть под машину, взяли его с собой.

Вскоре полицейские увидели на ошейнике Бьянки специальный чип, с помощью которого отследили ее хозяина. Им оказался 39-летний местный житель, который до этого уже начал поиски животного. Встретившись с собакой, итальянец обнял ее и поблагодарил полицию за их работу.

Ранее в январе сообщалось, что в Великобритании пропавшая в 2013 году собака по кличке Рокси вернулась к своим хозяевам. Ее владелица Магдалена Клубчук думала, что питомца сбила машина. Однако в канун Нового года полицейские заметили Рокси на одной из улиц города Бакли и, просканировав микрочип, узнали контакты хозяев. Клубчук временно оставила животное у подруги и в ближайшее время планирует забрать к себе.