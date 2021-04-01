Россияне начали отказываться от квартир

Реализация программы льготной сельской ипотеки, улучшение условий индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а также пандемия коронавируса спровоцировали в России рост спроса на частные дома. К такому выводу пришли эксперты Россельхозбанка, подготовленное ими исследование по теме есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в январе-феврале 2021-го порядка 48 процентов выданных банком ипотечных кредитов были использованы для покупки домов с земельными участками. В тот же период 2020-го этот показатель находился на уровне 41 процента. Тенденция отказа от квартир в пользу загородного жилья, по мнению экспертов, началась благодаря ряду факторов. Первый — запуск базы типовых проектов ИЖС, которая значительно упрощает процесс согласования ипотечного кредита под строительство домов.

На втором месте — популяризация удаленной работы. «2020 год дал во многом положительный опыт работы из дома, и в ряде компаний такой формат полностью или частично сохраняется, — поясняют в банке. — Соответственно, сотрудники больше не связаны необходимостью ездить в офис и могут выбирать жилье с точки зрения не близости к работодателю, а комфорта».

Третий фактор, подстегнувший спрос на «загородку» — изменения в законодательстве. С января 2021 года сельская ипотека действует в многоквартирных домах высотой не более пяти этажей. Таким образом, заемщики начали гораздо чаще, чем раньше, обращать внимание именно на индивидуальные дома.

Наконец, всплеск интереса к покупке частных домовладений объясняется сезонностью: в России пик спроса на приобретение загородного жилья или его строительство традиционно приходится на весну, так как в это время можно правильно выбрать земельный участок. «Мы видим общественный запрос на жизнь в индивидуальном доме за городом, и это долговременный тренд», — заключают эксперты.

Ранее, в марте, стало известно, что большинство россиян (37 процентов) хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес.

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