Россиянам отсоветовали сдавать в аренду пустые квартиры

Не стоит сдавать в аренду пустые квартиры, если стоимость их найма превышает 20 тысяч рублей в месяц. О том, почему нужно обеспечить российскому съемщику хотя бы минимальный набор мебели и техники, на своей странице в Facebook написал частнопрактикующий риелтор Александр Харыбин.

Эксперт отсоветовал собственникам выводить на рынок пустое жилье — по его словам, у таких квартир низкая ликвидность — они нужны одному из 10-20 человек, все остальные ищут меблированные варианты. Кроме того, из-за низкого спроса на такие объекты собственникам приходится снижать ценники.

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«Сейчас у нас пришел клиент с хорошей трехкомнатной квартирой рядом с метро на юго-западе [Москвы], — привел пример риелтор. — Ничего устанавливать не хочет сначала, цену поставил 60 тысяч рублей [в месяц]. Если ее нормально обставить — цена будет около 70 тысяч. За 60 тысяч ее никто пустой не снимает и не снимет, скорее всего. Пустую — согласятся за 50 тысяч. Выходит, что в месяц разница около 20 тысяч! Это 240 тысяч рублей в год. То есть, если бюджетно обставить такую квартиру — мебель за год отобьется».

Кроме того, указал Харыбин, квартиросъемщики, выбирающие пустое жилье, отремонтируют и обставят его на свой вкус, но при выселении они заберут всю мебель, «и ваш ремонт останется дырявым». «Сдавать квартиру пустой есть смысл лишь тогда, когда ваша мебель и техника не "отобьются"», — заключил специалист.

Ранее в марте россиянам отсоветовали покупать квартиры для сдачи в аренду. Приобретение жилья с такой целью больше не приносит желаемой прибыли, заявил один из экспертов рынка недвижимости. Он также отметил, что с покупкой квадратных метров у гражданина появляются новые обязанности — нужно нести расходы на их содержание и ремонт.

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