В Москве резко подорожал ремонт квартир

Стоимость ремонта квартир в Москве за год к марту 2021-го выросла в среднем на четверть, сообщил РИА Новости коммерческий директор дизайн-бюро «Идея Плюс» Самир Джафаров. По его словам, основная причина резкого удорожания работ — увеличение цен на стройматериалы.

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За последний год отдельные виды строительных и отделочных материалов прибавили в цене от 15 до 35 процентов, посетовал эксперт. В среднем ремонт однокомнатных квартир в Москве «под ключ» теперь стоит 30 тысяч рублей за квадратный метр — против 25 тысяч в 2020-м, указал Джафаров. Для «двушек» ценник равен 28 тысячам рублей за квадратный метр (в 2020-м — 23,5 тысячи). Меньше всего подорожал ремонт «трешек» — с 22,6 тысячи до 27 тысяч рублей.

По оценке специалиста, больше всего подорожали импортные стройматериалы. Это объясняется прежде всего «коронавирусным» фактором — из-за пандемии закрылись границы, поэтому стоимость доставки товаров выросла почти в два раза.

Джафаров также отметил, что увеличилась и стоимость рабочей силы — многие ремонтники в 2020-м разъехались по домам. Оставшиеся просят за свою работу повышенные гонорары.

Осенью 2020-го стало известно, что в России вырос спрос на квартиры с отделкой — в основном их покупают граждане, оформляющие кредиты в рамках программы льготной ипотеки под 6,5 процента. Они предпочитают готовые к заселению квартиры, так как не хотят одновременно платить по ипотеке и за аренду жилья на время ремонта нового. Застройщики, в свою очередь, все чаще предлагают варианты с отделкой.

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