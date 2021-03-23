Россиянам раскрыли способы продать квартиру без торга

Зачастую владельцев выставленного на продажу жилья в России пытаются «продавить» потенциальные покупатели и нанятые ими риелторы. Они хотят купить объект со скидкой, но есть способы реализовать квартиру без торга. Их на своей странице в Facebook раскрыл частнопрактикующий риелтор Александр Харыбин.

Как отметил специалист, некоторые граждане, приходя на просмотр квартиры, принимаются ее ругать — критиковать ремонт, подсчитывать дополнительные вложения. «В таком случае я просто рекомендую вам не соглашаться, — написал Харыбин. — Но так вежливо и безапелляционно, чтобы это не привело к спору, потому что вам дорого ваше время и тратить его зря не стоит. Если будете вежливости ради кивать и соглашаться, покупатель решит, что вы согласны. Уйдет с чувством выполненного долга и будет ждать звонка со скидкой, а нам этого не нужно».

Другие покупатели пытаются выбить скидку, заявляя о нехватке денег — например, у них якобы нет 100 тысяч рублей для выплаты необходимой суммы. «Отвечаем просто: "Я не готов торговаться". Если вы скажете, что у вас еще просмотры, что вы подумаете — он будет надеяться и уйдет. А так, возможно, поищет деньги сразу», — пояснил риелтор.

Еще одна категория клиентов при торге любит давить на жалость, указал эксперт. Он посоветовал не выражать сочувствия. «Сразу начинаем рассказывать про своих детей, школьные завтраки, родителей, дачу и крышу, которую пора чинить. Маму, которая хочет в отпуск и жену, которая хочет шубу — кому что ближе», — написал Харыбин.

В том случае, если жесткий торг инициирует профессиональный риелтор, стоит его выслушать и спокойно пообещать подумать о возможности предоставления скидки. «Начнете нервничать, ругаться, просто выставлять их за дверь — уйдут, — предупредил специалист. — Решат, что вы трудный контрагент и пассажир, с которым лучше в поезд под названием "сделка" не садиться».

Харыбин также рекомендовал спокойно реагировать на слова о том, что «вокруг есть варианты лучше и дешевле». Не стоит «посылать» таких покупателей — лучше объяснить, в чем преимущества просматриваемой квартиры.

Ранее были перечислены главные ошибки россиян, продающих квартиры. По мнению риелторов, первое место в списке — это неправильная оценка объекта. Если цена ниже рынка, то у продавца много звонков, но он теряет деньги, если цена выше, то у него один звонок в месяц.

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