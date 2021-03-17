В России рухнули продажи квартир

В 2021-м продажи строящегося жилья в России ожидаемо рухнули, но на ценах это пока не сказалось — они продолжают расти во всех без исключения городах-миллионниках, следует из аналитического обзора, подготовленного экспертами портала Restate.ru (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным специалистов, заметнее всего с начала года — на 13 процентов — подорожали квартиры в новостройках Ростова-на-Дону. При этом город остается одним из самых недорогих для покупателей недвижимости (из числа муниципалитетов с населением более миллиона человек) — строящееся жилье здесь вчетверо дешевле московского: 64,5 тысячи рублей за квадратный метр против 251,6 тысячи за «квадрат» в столице.

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В число городов, где жилье сильно прибавило в цене, также вошли Нижний Новгород (плюс 10 процентов), Москва (плюс 9 процентов), Уфа, Красноярск и Пермь (во всех по плюс 7 процентов). В Москве цены выросли больше всего в абсолютном значении — на 20 тысяч рублей за квадратный метр. В Санкт-Петербурге темпы роста стоимости строящегося жилья чуть замедлились — «квадрат» подорожал на 9 тысяч рублей (или 5,5 процента).

«На первичном рынке сейчас практически нет сделок, нет звонков, — отмечают аналитики. — Однако давление на цены все равно продолжает оказывать то, что все больше проектов реализуется через эскроу-счета, плюс рост цен на стройматериалы никуда не делся. И нельзя забывать об инерции: разогнавшись в прошлом году, цены мгновенно остановиться не могут. Возможно, замедление произойдет позднее, и тут многое будет зависеть от политики государства — будет ли оно и дальше стимулировать спрос. Пока ответа на этот вопрос нет».

Ранее, в феврале, россиян успокоили насчет удорожания квартир: вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Диана Каплинская заявила, что в 2021 году рост цен на жилье в стране остановится, даже если программа льготной ипотеки будет вновь продлена летом.

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