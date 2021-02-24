Россиян успокоили насчет удорожания квартир

В 2021 году рост цен на жилье в России остановится, даже если программа льготной ипотеки будет вновь продлена летом. Такое мнение высказала РИА Новости вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Диана Каплинская.

Эксперт успокоила россиян насчет удорожания квартир, отметив, что в прошлом году оно было спровоцировано именно запуском программы льготного кредитования, после которого на рынке новостроек начался ажиотаж. Но большинство россиян, имеющих возможность купить недвижимость в ипотеку, уже сделали это, подчеркнула Каплинская.

«Дальнейший рост цен на жилье ограничивается платежеспособным спросом, — пояснила специалист. — Номинальная заработная плата выросла в 2020 году на 6 процентов, тогда как рост цен на жилье в среднем составил 20-25 процентов». Кроме того, по словам Каплинской, в текущем году застройщики увеличат объемы строительства и ввода объектов, так как они уже адаптировались к механизму проектного финансирования строек (через эскроу-счета). Возросшие объемы предложения будут способствовать стабилизации рынка новостроек.

Одновременно эксперт отметила, что многие российские семьи по-прежнему не могут себе позволить покупку квартир в ипотеку. Эту проблему можно решить, обеспечив их арендным жильем, подчеркнула Каплинская. Она также заявила о необходимости развития рынка индивидуального жилищного строительства.

Ранее сообщалось, что квартиры в новостройках, возводимых в 16 крупнейших городах России, за февраль выросли в цене в среднем на 0,6 процента. В десяти из 16 населенных пунктов, где проводилось исследование, изменение стоимости жилья не превысило 1,5 процента.

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