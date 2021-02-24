Рост цен на жилье в России прекратился

Квартиры в новостройках, возводимых в 16 крупнейших городах России, за февраль выросли в цене в среднем на 0,6 процента. Таким образом, резкий рост цен на жилье, наблюдавшийся с весны 2020-го, фактически прекратился. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН.

По подсчетам экспертов, средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в крупных городах к концу февраля достигла 89,7 тысячи рублей. За год она выросла почти на 16 процентов, но почти не изменилась за последний месяц. В десяти из 16 городов, где проводилось исследование, изменение цены не превысило 1,5 процента.

В Москве средняя стоимость новых квартир к концу зимы составила 232,9 тысячи рублей за «квадрат» (плюс 0,6 процента к показателю января и плюс 16,5 процента за год). По мнению руководителя департамента консалтинга и аналитики агентства «Азбука жилья» Ярослава Дарусенкова, в начале года росту цен на жилье в столице препятствовала традиционно низкая активность покупателей. Девелоперская активность при этом начала расти.

Дарусенков заявил «Коммерсанту», что в ближайшие месяцы ожидает умеренного удорожания новостроек — на уровне 5-6 процентов по итогам первого полугодия. В ЦИАН прогнозируют увеличение средней стоимости жилья в 2021 году на 7-9 процентов.

Ранее в феврале экономисты заявили, что отмена программы льготной ипотеки под 6,5 процента, запущенной в России весной 2020 года и завершающейся в июле 2021-го, спровоцирует рост цен на жилье. По их мнению, по окончании программы увеличатся сроки экспозиции квартир. Это приведет к росту издержек застройщиков, соответственно, цены на недвижимость пойдут вверх.

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