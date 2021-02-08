Россиян предупредили о росте цен на жилье

Отмена программы льготной ипотеки под 6,5 процента, запущенной в России весной 2020 года и завершающейся в июле 2021-го, спровоцирует рост цен на жилье, предупредили экономисты Антон Любич и Никита Масленников в разговоре с агентством URA.RU.

Юрист и экономист Любич отметил, что после завершения программы увеличатся сроки экспозиции квартир. «Все это увеличит издержки застройщика, в сфере строительства сократятся рабочие места, а цены на недвижимость еще вырастут», — пояснил эксперт. По его мнению, Центробанку следует не отказываться от льготной ипотеки, а возобновлять кредитование производственного сектора, что создаст новые рабочие места. Регулятор своей политикой завел финансовый сектор в тупик, подчеркнул Любич.

Руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников в свою очередь отметил, что компании, строящие новые дома, сокращают ввод жилья и повышают цены. «Второй момент: ипотека хоть и льготная, но есть риск для граждан попасть в долговую ловушку», — предупредил он.

Ранее о том, что продление программы льготной ипотеки под 6,5 процента может привести к возникновению в России структурного дефицита жилья, заявили в Национальном рейтинговогом агентстве (НРА). Последствием станет перманентный рост цен на квадратные метры и снижение уровня доступности квартир для населения, пояснили аналитики.

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