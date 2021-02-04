Россиян предупредили о риске перманентного роста цен на жилье

Продление программы льготной ипотеки под 6,5 процента может привести к возникновению в России структурного дефицита жилья. Последствием станет перманентный рост цен на квадратные метры и снижение уровня доступности квартир для населения, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитический обзор Национального рейтингового агентства (НРА).

Если льготная ипотека будет продлена, в долгосрочной перспективе это спровоцирует риск нехватки жилья и, следовательно, его удорожание, предупреждают аналитики. Падение уровня доступности квартир в свою очередь «будет нести соответствующие экономические, а главное, социальные последствия», подчеркивают они.

Больше всего экспертов беспокоит именно падение объемов предложения на рынке недвижимости. По их мнению, льготная кредитная программа выгодна прежде всего застройщикам, так как позволяет им наращивать свои доходы за счет увеличения цен для потребителя. При этом объемы возводимого жилья не растут, как не улучшается и его качество, указывают специалисты.

Ранее в феврале президент России Владимир Путин заявил, что льготная ипотека под 6,5 процента годовых помогла многим семьям и поддержала строительный сектор. За 2020 год около 1,7 миллиона российских семей смогли купить новую квартиру с привлечением ипотеки — это на 400 тысяч больше, чем годом ранее, указал президент.

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