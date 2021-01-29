В Москве обвалился спрос на вторичное жилье

В январе 2021-го спрос на вторичное жилье в Москве обвалился на 35 процентов по сравнению с показателем за тот же период 2020-го. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные риелторов.

По мнению специалистов, многие потенциальные покупатели временно ушли с рынка — их отпугивают цены на квартиры, резко повысившиеся в прошлом году из-за скачка спроса. По данным агентства «ИНКОМ-Недвижимость», к концу 2020-го средняя цена на квартиры в старых домах выросла на 20 процентов, а в некоторых районах и на все 30 процентов.

Риелторы также отмечают, что продажи снизились из-за дефицита квартир — на фоне высокого спроса в прошлом году их раскупили, и теперь выбор заметно сократился. По оценкам экспертов, к началу 2021-го объявлений стало меньше примерно на треть, а в ряде районов даже наполовину. Специалисты подчеркивают — ждать роста спроса на квартиры в Москве в дальнейшем не стоит.

Ранее сообщалось, что к концу 2020-го средний срок экспозиции квартир на вторичном рынке жилья в Москве сократился до 48 дней — это рекордно низкое значение за все время подсчета статистики по данному показателю (с 2012 года). Как отмечали тогда аналитики, квартиры все быстрее уходят с рынка.

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