Названа неочевидная причина роста цен на жилье в России

Специалисты в строительной сфере назвали неочевидную причину, по которой в России увеличилась стоимость первичного жилья. Рост цен стал заметен из-за нехватки рабочей силы. Об этом сообщают «Известия».

Оказалось, что дефицит рабочих связан с пандемией коронавируса, из-за которой в марте 2020 года иностранным гражданам временно ограничили въезд в страну. Однако те мигранты, которые остались на своих позициях, стали повышать стоимость услуг почти в два раза. В итоге это привело к росту конечной цены квадратного метра.

Материалы по теме Дальше — больше Квартиры в России беспрецедентно подорожали. Что будет с ценами в 2021 году? Лавочка закрывается В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?

Эксперты отметили, что нехватка рабочих повлияла не только на себестоимость объектов, но и на темпы строительства. Так, ввод некоторых новостроек в эксплуатацию могут задержать на несколько месяцев. Сложившаяся ситуация также изменила количество возводимых объектов — в 2020 году объем предложения первичного жилья сократился в среднем на 10-15 процентов.

С просьбой решить вопрос к вице-премьеру Марату Хуснуллину обратилось «Уральское объединение строителей». Его представители предложили разрешить въезд на территорию России рабочим из стран СНГ. По словам предпринимателей, они не могут заменить их на российских строителей, так как для этого требуется время на обучение и популяризацию профессии. На данный момент обращение находится на рассмотрении властей.

Ситуацию с дефицитом рабочих изданию прокомментировал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он отметил, что для привлечения иностранцев к строительным работам ведомство разработало регламент, который будет регулировать их приезд и нахождение в стране, включая оформление документов.

В декабре 2020 года президент Владимир Путин предложил обсудить с рядом стран вопрос «точечного» завоза мигрантов в Россию. Мера должна была коснуться объектов, на которых дефицит рабочих стоял особенно остро. Тогда глава государства подчеркнул необходимость обратить внимание и на развитие строительной отрасли, и на безопасность граждан.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru