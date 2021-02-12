Нуждающихся в жилье россиян соберут в едином реестре

Министерство строительства и ЖКХ создаст единый федеральный реестр, в котором будут собрана информация обо всех россиянах, нуждающихся в жилье. Об этом в пятницу, 12 февраля, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Как рассказали изданию в министерстве, речь идет о россиянах, пострадавших во время техногенных аварий, людях, вынужденных переселиться из районов Крайнего Севера, ветеранах, инвалидах и семьях с детьми-инвалидами. Сейчас регионы направляют в Минстрой отчеты о выполненной работе по улучшению жилищных условий, а ведомство выделает средства из федерального бюджета по общей заявке региона, а не адресно каждому нуждающемуся.

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В Минстрое считают, что новая система позволит оптимально планировать бюджетные расходы для каждого льготника, которому государство обязано помочь, а также предотвратить возможные ошибки, проконтролировать сроки выполнения обязательств властей. Реестр будет работать в режиме онлайн, сейчас его проект находится на согласовании в правительстве.

Глава комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое Надежда Косарева пояснила изданию, что данных об общей численности нуждающихся в жилье россиян сейчас нет, поскольку их учет ведут различные структуры в муниципалитетах и регионах, и получить общую цифру очень сложно. По ее словам, всего помощи в приобретении жилья по разным основаниям ждут около четырех миллионов семей. Для обеспечения их поддержкой требуется около девяти триллионов рублей.

Ранее в России упростили порядок оформления социальных выплат на приобретение жилья для молодых семей. Все документы, необходимые для получения выплаты, можно подавать не только лично, но и дистанционно — через портал госуслуг. Документы должны быть подписаны простой электронной подписью одного из членов семьи. Социальные выплаты на покупку или строительство жилья даются семьям, в которых каждый из супругов не достиг 35-летия. Наличие детей необязательно.