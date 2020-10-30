Россиянам упростили порядок получения выплат на жилье

В России упрощен порядок оформления социальных выплат на приобретение жилья для молодых семей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте правительства.

Отныне все документы, необходимые для получения выплаты, можно подавать не только лично, но и дистанционно — через портал госуслуг. Документы должны быть подписаны простой электронной подписью одного из членов семьи.

Социальные выплаты на покупку или строительство жилья даются семьям, в которых каждый из супругов не достиг 35-летия. Наличие детей необязательно. Кроме того, такую поддержку может получить одинокий родитель в возрасте до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей. Семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Размер выплаты — 30–35 процентов от полной стоимости жилья. Требуется подтверждение доходов, позволяющих покрыть остаток или взять ипотеку. Потратить деньги можно на покупку дома или квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Днем ранее стало известно, что российские власти выделят в общей сложности 5,5 миллиарда рублей «ипотечных» денег семьям, где с 2019 года родились третий и последующие дети. Об этом заявил Мишустин.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться