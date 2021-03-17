Названы регионы России с дефицитом квартир

Несколько российских регионов столкнулись с дефицитом строящегося жилья, заявили эксперты, опрошенные РИА Новости. Среди локаций, где спрос на квартиры кратно превышает предложение, — Башкортостан, Краснодарский, Пермский и Алтайский край, а также Саратовская область.

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По данным сервиса «Авито Недвижимость», в Башкортостане с начала действия программы льготной ипотеки спрос на квартиры вырос на 12 процентов, а объем предложения сократился на 37 процентов. В Пермском крае, Саратовской области и Алтайском крае количество объявлений о продаже жилья за тот же период снизилось на 17, 28 и 8 процентов, а спрос вырос на 53, 43 и 20 процентов соответственно. В Краснодарском крае потребительский интерес к покупке жилья с апреля 2020-го увеличился на 35 процентов, а предложение уменьшилось на 2 процента.

Эксперты базы ЦИАН отмечают, что программа льготной ипотеки спровоцировала ажиотаж на рынке новостроек, но она не может быть названа основной причиной низкого уровня свободного предложения жилья. «Проблема в том, что на рынок выходит меньше нового предложения, чем раньше», — пояснил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. По его словам, это происходит из-за перехода на эскроу-счета: после него удлинился цикл согласования проектов, кроме того, многие мелкие застройщики ушли с рынка.

Ранее в марте россиянам назвали лучшие для вложения денег виды недвижимости. Частнопрактикующий риелтор Александр Харыбин отметил, что в текущих условиях покупать квартиры с инвестиционными целями надо с большой осторожностью — есть риск, что цены на них снизятся, так как жилье слишком сильно подорожало за последнее время. Эксперт посоветовал обратить внимание на машино-места и коммерческую недвижимость.

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