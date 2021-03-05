Цены на квартиры в Москве обновили исторический максимум

По итогам февраля средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках массового сегмента вновь увеличилась, достигнув исторического рекорда, следует из материалов компании «БЕСТ-Новострой», предоставленных «Ленте.ру». Ожидания некоторых участников рынка о стабилизации цен на жилье в 2021 году пока не оправдываются, отмечают эксперты.

По данным аналитиков, за февраль «квадрат» в новостройках стандартного класса, расположенных в «старой» Москве, подорожал на 6 процентов (или 10,65 тысячи рублей), до 190,36 тысячи рублей. В комфортклассе средняя стоимость метра выросла на 5 процентов (плюс 10,86 тысячи рублей), до 220,98 тысячи рублей. Таким образом, цены на строящееся жилье в Москве обновили свой максимум, подчеркивают специалисты.

При этом средний предлагаемый бюджет покупки квартиры в новостройках стандартного класса в феврале 2021-го снизился на 56 тысяч рублей рублей, до 6,91 миллиона рублей. В сегменте комфорткласса по итогам месяца бюджет покупки вырос на 4 процента, до 11,8 миллиона рублей.

«Льготная ипотека и периодически появляющиеся в СМИ новости о ее возможном досрочном завершении, а также сокращение объема предложения подогревают покупательский спрос, в то же время позволяя девелоперам и дальше планомерно повышать цены», — поясняют аналитики.

Ранее, в феврале, экономист Василий Колташов заявил, что квартиры в Москве сильно переоценены и в обозримом будущем на столичном рынке жилья, вероятно, начнется тенденция по снижению спроса.

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