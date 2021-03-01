Раскрыты размеры скидок на квартиры в Москве

К весне 2021-го средний размер скидок на квартиры в московских новостройках составил от 2 до 7 процентов, однако в городе есть проекты, где максимальная скидка может доходить и до 25 процентов, свидетельствуют материалы агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости», предоставленные «Ленте.ру».

Согласно раскрытым данным, в денежном эквиваленте выгода при покупке новой квартиры в Москве в настоящее время составляет от 50 тысяч до 5,2 миллиона рублей — в зависимости от проекта, его класса, метража и планировки приобретаемого жилья. «Как правило, в комфорт-классе дисконт не превышает миллиона рублей, в бизнес- и премиум-классах может достигать 2-4 миллионов», — уточняют риелторы. По их наблюдениям, обычно большие скидки предоставляются покупателям многокомнатных или неликвидных квартир.

Помимо базовых дисконтов, некоторые застройщики готовы предоставить новоселам дополнительные бонусы, например, дисконт в размере одного процента за быструю сделку или электронную регистрацию договора, или за повторную покупку. Кроме того, серьезным инструментом привлечения клиентов остается субсидированная ипотека: крупные компании по договоренности с банками предлагают минимальные ипотечные ставки (как правило, на ограниченный срок — полгода-год).

Не менее популярный бонус для покупателей — отделка в подарок. Также многие застройщики предлагают рассрочку, чаще беспроцентную на срок от трех до шести месяцев, если первоначальный взнос за квартиру составляет от 30 до 50 процентов. «Зачастую условия рассрочки согласовываются клиенту в индивидуальном порядке и являются закрытой информацией», — заключают эксперты.

Ранее, в январе, была названа минимальная для покупки квартиры в Москве зарплата — 60 тысяч рублей в месяц. По словам представителя одного из российских банков, приобретение жилья в столице при таком уровне заработка стало возможным после запуска программы льготной ипотеки.

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