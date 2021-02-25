Московский рынок жилья назвали фантастически перегретым

Квартиры в Москве сильно переоценены, и в обозримом будущем на столичном рынке жилья, вероятно, начнется тенденция по снижению спроса. Об этом агентству Regnum заявил экономист Василий Колташов.

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«Московский рынок недвижимости фантастически перегрет», — подчеркнул эксперт, отметив что «рост цен не безграничен». По словам Колташова, жители Москвы и Подмосковья получают медианную зарплату в 40-45 тысяч рублей, а учителя могут вообще зарабатывать по 15 тысяч в месяц без всяких надбавок. «Все эти люди не могут быть покупателями недвижимости», — пояснил экономист.

Он также спрогнозировал падение спроса на квартиры в Москве. «Сыновей и дочерей губернаторов из регионов недостаточно для того, чтобы поддерживать нынешние высокие цены на жилье», — заявил Колташов. Он назвал столичные квартиры недостаточно качественными. «Несмотря на льготную ипотеку, на то, что теперь есть пониженная ставка, это не остановит, скорее всего, сокращение спроса на московском рынке недвижимости», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что за год средний срок продажи готовых квартир в Москве сократился на 22 процента: в начале 2020-го он составлял 151 день, а в феврале 2021-го — 118 дней. Наиболее заметно за последний год уменьшились сроки реализации квартир в трех округах — Северо-Западном, Восточном и Южном.

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