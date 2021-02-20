Названы районы Москвы с реактивно дорожающим жильем

В 2021 году рост цен на жилье в Москве продолжится, но менее высокими темпами. Такое мнение РИА Новости высказали эксперты рынка недвижимости. Они назвали районы, где квартиры, возможно, будут дорожать более заметно, чем в среднем по городу.

Квадратные метры в столице за текущий год подорожают на 5-10 процентов, предположили специалисты. При этом в ряде районов — например, в Восточном и Западном Дегунино, Северном, поселениях Новомосковского округа, — ожидается более реактивное увеличение цен. Там стоимость жилой недвижимости может вырасти на 12-15 процентов.

«Рост цен в районах вдоль Дмитровского шоссе будет связан со строящимися станциями Люблинско-Дмитровской линии метро», — пояснил агентству руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Глава аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов, в свою очередь, спрогнозировал рост цен на 11-12 процентов в новомосковских поселениях Сосенское и Десеновское, поселке Московский. Эксперт отметил, что в период пандемии люди стали чаще интересоваться жильем за городом и в районах с чистым воздухом. «При этом важной составляющей ценообразования останется наличие московской прописки», — указал он.

В агентстве недвижимости «Азбука Жилья» предположили, что более быстро также будет дорожать недвижимость в районах Западное и Восточное Бирюлево, где пройдет Бирюлевская линия метро.

Ранее сообщалось, что в начале 2021 года самые недорогие вторичные квартиры в границах «старой» Москвы (без учета лотов в Троицком и Новомосковском округах) предлагались покупателям по цене 6-7 миллионов рублей. Такой бюджет позволяет приобрести, в частности, квартиру площадью 24-32 квадратных метра, расположенную в панельной пятиэтажке одного из спальных районов прямо около МКАД, далеко от метро.

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