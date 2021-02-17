Москвичи нашли замену дачам

Большинство «неместных» покупателей на сочинском рынке жилья — это жители Москвы. Многие из них нашли в городе-курорте замену дачам, они видят в сочинских квартирах альтернативу загородным домам, рассказал «Ленте.ру» эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков.

«Многие москвичи покупают квартиру в Сочи как дачу. В этом случае покупателям важна логистика. Так, если жителям столицы требуется три часа, чтобы доехать до своего загородного дома в Подмосковье, то и в курортном городе они ищут объекты, которые располагаются вблизи от аэропорта», — отметил эксперт.

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По его словам, москвичи приобретают разную недвижимость, но главная особенность покупателей из Москвы состоит в том, что они чаще, чем клиенты из других регионов, готовы закрывать сделки дистанционно. «Думаю, что это связано с высоким ритмом жизни в столице, желанием сэкономить время, — пояснил Флутков. — Кроме того, Москва является самым развитым российским городом, поэтому люди там дружат с современными технологиями и спокойно относятся к дистанционным покупкам и к дистанционному выбору».

Специалист также отметил, что клиенты из Москвы более конструктивны и конкретны в своих запросах, «они точно знают, чего хотят». В среднем москвичи тратят на недвижимость в Сочи около 10 миллионов рублей, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что на сочинском рынке жилья насчитывается более 2,8 тысячи частных домов, выставленных на продажу по цене выше 25 миллионов рублей. На рынке готовых квартир максимальная стоимость лота, найденного в открытой продаже — 780 миллионов рублей. Если рассматривать сочинские новостройки, то там самая дорогая квартира (общей площадью 550 квадратных метров) стоит 380 миллионов рублей.

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