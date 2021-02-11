Названа минимальная цена дома в Сочи

В феврале 2021 года минимальная цена частного дома в Сочи составила 2,1 миллиона рублей, а самый дорогой продается за 1,6 миллиарда рублей. В целом спрос на индивидуальные домовладения в городе заметно вырос, рассказал «Ленте.ру» эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков.

По данным риелтора, спрос на частные дома в Сочи в 2020-м увеличился на 30 процентов. Самым активным периодом в прошлом году эксперт назвал четвертый квартал: более 28 процентов заявок на покупку домовладений поступили в период с октября по декабрь. В конце года покупатели жилья в Сочи были на 41 процент активнее, чем в четвертом квартале 2019-го.

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«Рост интереса к частным домам в Сочи связан с общим ростом интереса к недвижимости в этом городе, — пояснил Флутков. — Еще одним немаловажным фактором является эпидемиологическая ситуация. Люди не хотят сидеть в "коробках" и поэтому стремятся приобретать дома».

Кроме того, отметил специалист, покупать недвижимость в 2020-м россиян побудила нестабильность рубля: многие захотели спасти сбережения, вложив их в квадратные метры.

«Покупая дом, нужно обращать внимание на все, так как нет неважных моментов при таких сделках. Другое дело, что не всегда бюджет позволяет быть бескомпромиссным при выборе жилья. В Сочи иногда сползает земля, и, выбирая объект, нужно оценивать подобные риски», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что на сочинском рынке жилья насчитывается более 2,8 тысячи частных домов, выставленных на продажу по цене выше 25 миллионов рублей. На рынке готовых квартир максимальная стоимость лота, найденного в открытой продаже — 780 миллионов рублей. Если рассматривать сочинские новостройки, то там самая дорогая квартира (общей площадью 550 квадратных метров) стоит 380 миллионов рублей.

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