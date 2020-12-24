В Сочи ограничили строительство жилья

Депутаты Городского собрания Сочи во время очередной сессии приняли решение ограничить строительство жилья, запретив точечную застройку. При этом нововведения не коснулись территорий, где планируют возводить многоквартирные жилые комплексы. Об этом сообщает ТАСС.

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Инициатива принадлежала главе города Алексею Копайгородскому. По новым правилам, точечную застройку смогут осуществить только при возведении жилых комплексов с необходимой инфраструктурой. Изменения затронули не только большую часть территории Сочи, но и нескольких сел, таких как Веселое, Верхневеселое, Высокое, Молдовка, Орел-Изумруд, Эстосадок, а также поселок Красная Поляна.

Представители собрания в разговоре с агентством отметили, что в будущем каждый проект будут рассматривать отдельно, определяя, соответствует ли запланированный комплекс требованиям строительства. На данный момент размер площади, на которой в Сочи могут возвести многоквартирные дома, неизвестен.

Ранее в декабре эксперт по рынку недвижимости Кирилл Флутков рассказал, что с января по ноябрь 2020 года спрос на жилье в Сочи вырос более чем на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. По словам специалиста, наибольшей популярностью среди вторичного жилья пользовались квартиры-студии, предназначенные для сдачи в аренду.

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