В Сочи выставили на продажу рекордно дорогую квартиру

На сочинском рынке недвижимости появилась рекордно дорогая квартира. Апартаменты общей площадью 700 квадратных метров, расположенные в одном из элитных жилых комплексов, выставлены на продажу за 900 миллионов рублей, сообщает Sochi24.tv.

В квартире есть собственный бассейн, из окон открывается панорамный вид на море. «Это одна из самых дорогих квартир в Сочи, которая есть в свободном доступе на продажу», — рассказал порталу Михаил Титов, генеральный директор местного агентства недвижимости «Алмаз-Юг». По его словам, стоимость бюджетного жилья в Сочи начинается от двух миллионов рублей — по такой цене, например, можно купить 20-метровую студию в доме без лифта.

В целом сочинские эксперты отмечают, что рост цен в местных новостройках уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения. Бум на рынке обусловлен запуском программы льготной ипотеки, сокращением числа предложений от застройщиков и падением курса рубля.

Ранее сообщалось, что за десять месяцев 2020 года — с января по октябрь — число заявок на приобретение частных домов в Сочи выросло на 28 процентов. По мнению риелторов, россияне ринулись скупать дома в городе из-за роста цен на квартиры — они подорожали настолько, что многие решили сделать выбор в пользу индивидуального жилья.

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