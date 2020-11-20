Квартиры в Крыму резко подорожали

Квартиры в возведенных и строящихся жилых комплексах Крыма распроданы на пару лет вперед, а квадратные метры резко подорожали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местных риелторов.

По словам экспертов, бум на рынке недвижимости полуострова начался в середине июля, сразу после снятия карантинных ограничений. Покупатели берут все — от квартир в «панельках» до элитных апартаментов и домов по цене от 10 миллионов рублей и выше.

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«К августу число сделок превысило число докризисных, а цены продолжали расти: апартаменты — до 15-20 процентов, новостройки — до 10-20, вторичное жилье — до 15-25 процентов», — сообщил агентству сотрудник одного из крымских агентств недвижимости. Он пояснил, что владельцы недвижимости поднимают ценники, ориентируясь на курс доллара, а также на повышенный спрос.

Риелторы утверждают, что жилье стоимостью 2,8-3 миллиона рублей в Крыму раскупается моментально. «В какой-то момент людям, которые хотели купить и сразу начать делать ремонт, стало нечего предложить», — сетуют они. По словам специалистов, крымские застройщики уже перешли на продажу объектов, сдача которых состоится в следующем и последующих годах.

Ранее стало известно, что на другом востребованном курорте — в Сочи — недвижимость начала дешеветь. По данным риелторов, средняя стоимость квартир в городе за октябрь снизилась на 0,24 процента. Сильнее всего подешевело вторичное жилье — более чем на процент.

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