Скандал туриста с хозяйкой съемной квартиры в Сочи попал на видео

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Хозяйка жилья в Сочи выгнала из квартиры туриста, который просрочил оплату, и попала на видео. Кадры скандала, снятые арендатором, публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На записи видно, как владелица объекта размещения собирает вещи приезжего гостя и бранит его. «Все, давайте выметайтесь отсюда. Смотрите, постирался на наши эти, еще ему и деньги, сука, вернуть. Я тебе сейчас верну!» — произносит женщина, в то время как ее супруг пытается ее успокоить.

Затем хозяйка квартиры принялась выталкивать туриста из комнаты, несмотря на то, что он просил его не трогать. «Вали, вали отсюда. Я сейчас еще кричать буду, скажу, что меня изнасиловали. Точно получишь тогда еще и срок. Иди отсюда», — продолжала жительница Сочи.

После этого в диалог включился ее муж и попросил арендатора уйти, однако тот потребовал вернуть ему деньги за сутки, которые он оплатил.

«Оплатил за 5 дней. Но договаривались на 10 дней. Чуть произошла заминка. Не смог оплатить. Приехали вечером и выгнали... Деньги вернули всего 1000, а сутки у них 1500», — подписал публикацию участник скандала.