Драка хозяина квартиры с постояльцами в Сочи попала на видео

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В Сочи арендодатель квартиры потребовал от постояльцев дополнительную плату при выселении и подрался с ними. Произошедшее попало на видео, запись опубликовал «Сочи 24».

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как хозяин квартиры просит гостей выплатить так называемую «компенсацию за бардак», в результате чего между ним и автором ролика возникает конфликт — за кадром слышны оскорбления и звуки потасовки.

Как рассказала порталу участница инцидента, семья с тремя детьми заселилась в квартиру-студию на улице Цюрупы и за 24 дня отдыха заплатила 72 тысячи рублей. Однако при выезде арендодатель потребовал внести дополнительные средства за грязное постельное белье, немытый пол, передвинутую кровать и сломанный душ (семья купила, однако не установила новый шланг взамен протекавшего старого).

Известно, что в результате отдыхающие смогли беспрепятственно покинуть квартиру, однако их впечатления от отпуска, по словам собеседницы портала, были сильно испорчены.