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Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео

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Массовая драка отдыхающих на пляже в Сочи туристов с охранниками прибрежной зоны попала на видео. Ролик, снятый одной из свидетельниц произошедшего, публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

На записи видно, как несколько сотрудников пляжа в белых футболках ругаются на пришедшего с собакой путешественника. Затем один из них внезапно начинает избивать туриста, в то время как его коллега просит убрать камеру.

Тогда в драку ввязались еще несколько человек, включая женщин, которые пытались разнять мужчин. При этом за кадром слышны крики и плач ребенка.

«Молодой человек пришел с собакой, и вот так охрана пляжа на Мамайке нападает на людей», — произносит автор видео.

Ранее в августе в Сочи на одной из баз отдыха произошла массовая драка между туристами. На кадрах запечатлено, как более десятка мужчин и женщин в купальниках вступают в борьбу вблизи детской площадки. Некоторые начали уводить детей с места конфликта. Инцидент произошел на базе отдыха «У Чертовых ворот».

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