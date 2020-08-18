Массовая драка мужчин и женщин в купальниках в Сочи попала на видео

В Сочи на одной из баз отдыха произошла массовая драка между туристами. Случившееся попало на видео, ролик опубликовало издание «Сочи 24».

На кадрах запечатлено, как более десятка мужчин и женщин в купальниках начинают потасовку неподалеку около детской площадки. Некоторые начали уводить детей с места конфликта.

Инцидент произошел на базе отдыха «У Чертовых ворот». Причины конфликта не уточняются, также нет информации о пострадавших.

11 августа сообщалось о массовой драке туристов на пляже популярного курорта Бланкенберге в Бельгии. Причиной мог стать конфликт туристов со спасателями — один из сотрудников попросил компанию, состоящую примерно из 40 человек, не сидеть на волнорезе, объяснив запрет соображениями безопасности.

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