Раскрыты бюджеты сделок с квартирами в Москве

В первом месяце 2021 года в московских новостройках эконом-, комфорт- и бизнес-класса продали свыше 4 тысяч квартир — на 8 процентов больше, чем в январе 2020-го. Средние бюджеты сделок раскрыли эксперты агентства недвижимости «Азбука Жилья», соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Средний бюджет покупки в массовом сегменте составил 10,52 миллиона рублей, подсчитали аналитики. За год он увеличился на 5 процентов. При этом за месяц, по сравнению с декабрьскими показателями, бюджеты покупки уменьшились по всем типам квартир: студии подешевели в среднем на 4 процента (до 5,94 миллиона рублей), однокомнатные квартиры — на 3 процента (до 8,68 миллиона), «двушки» потеряли в цене 4 процента (до 11,3 миллиона), «трешки» — почти 2 процента (в среднем они стоят 15,8 миллиона рублей). Многокомнатные квартиры также подешевели на 4 процента, до 21,17 миллиона рублей.

В бизнес-классе средний бюджет покупки на первичном рынке за год увеличился на 20 процентов, до 17,36 миллиона рублей. Студии в этом сегменте в среднем стоят 8,99 миллиона рублей, «однушки» — 12 миллионов, «двушки» — 17,31 миллиона, «трешки» — 24,71 миллиона, многокомнатные квартиры — 33,22 миллиона рублей.

По данным «Азбуки Жилья», в январе самая дешевая новая квартира в Москве была продана за 3,6 миллиона рублей, самая дорогая — за 122,6 миллиона. При этом сделки с элитным жильем не учитываются.

Ранее, в январе, была названа минимальная для покупки квартиры в Москве зарплата — 60 тысяч рублей в месяц. По словам представителя одного из российских банков, приобретение жилья в столице при таком уровне заработка стало возможным после запуска программы льготной ипотеки.

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