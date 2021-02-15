Микроквартиры выставят на продажу в Москве

В Москве проведут аукцион по продаже квартир площадью до 30 квадратных метров. Все они расположены в Центральном округе города, говорится в сообщении Центра управления городским имуществом, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Лоты находятся в центре Москвы, рядом вся необходимая инфраструктура: продуктовые и аптеки, — отмечается в сообщении. — Также в пешей доступности располагаются исторические памятники, храмы и музеи. Квартиры небольшие, у них привлекательная цена для такого удачного месторасположения».

Первый выставленный на продажу лот расположен по адресу: улица Малая Никитская, дом 33. Площадь квартиры — 19,2 квадратного метра, начальная цена — 7 миллионов рублей. Квартира находится в пешей доступности от станций метро «Краснопресненская» и «Баррикадная», рядом Московский зоопарк и одна из сталинских высоток.

Второй лот (26-метровый) расположен в доме в Печатниковом переулке, его цена — 8,5 миллиона рублей. Третий продается на Садовнической улице за 3,3 миллиона рублей. Четвертый расположен на улице Жуковского и оценен в 7,6 миллиона рублей. Прием заявок на участие в аукционе завершится 1 апреля 2021 года.

Ранее в феврале сообщалось, что на московском рынке съемного жилья резко — примерно на 20 процентов за последний год — увеличилось предложение малогабаритных квартир. Арендовать их в среднем можно за 16-22 тысячи рублей в месяц. Большинство таких объектов — это студии в современных комплексах апартаментов, малогабаритные квартиры в домах гостиничного типа старого фонда и в переоборудованных общежитиях.

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