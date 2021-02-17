Ахеджакова подала на бывшего мужа в суд из-за квартиры

Советская и российская актриса Лия Ахеджакова обратилась в Никулинский районный суд Москвы с заявлением о выселении из своей квартиры художника Бориса Кочейшвили — второго мужа артистки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фактически бывший спутник Ахеджаковой не проживает в жилом помещении на улице Удальцова очень давно — актриса еще в 2001 году вышла замуж в третий раз — за фотографа Владимира Персиянова. Но Кочейшвили оставался прописанным в квартире знаменитости. Выписать его, подав соответствующий иск в суд, Ахеджакова решила, когда узнала, что мужчина снова женился.

По данным «Московского комсомольца», около десяти лет назад представитель актрисы просил Кочейшвили выписаться добровольно, но стороны к соглашению не пришли. И до сих пор Ахеджакова не возвращалась к этому вопросу — она почти все время живет на даче, а в квартире бывает редко. Но, узнав о свадьбе экс-супруга, актриса решила, что теперь он может прописаться в квартире новой жены.

15 февраля должно было состояться первое заседание по делу, однако ни сам Кочейшвили, ни его представители в суд не явились.

Лия Ахеджакова — двукратная обладательница национальной премии «Ника» за лучшие женские роли второго плана в фильмах «Небеса обетованные» и «Изображая жертву». В 2015 году удостоена почетного приза премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство». Известна своей активной гражданской позицией, неоднократно выражала несогласие с действиями властей, выступала против суда над Михаилом Ходорковским. В июне 2020 года высказала слова поддержки актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП в центре Москвы.

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