Ахеджакова отреагировала на скандальный уход Гармаша из «Современника»

Народная артистка России Лия Ахеджакова раскритиковала Сергея Гармаша за скандальный уход из театра «Современник». Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, никакой «чудовищной ситуации» в театре и внутри труппы не сложилось. Она также заступилась за нового худрука Виктора Рыжакова, назвав его замечательным человеком, который предложил «Современнику» прекрасные планы на три сезона с интересными драматургами и режиссерами.

Ахеджакова заявила, что не понимает причин скандального ухода Гармаша. Она призвала коллегу посмотреть на свои действия со стороны. «Я очень переживаю, что это с Сережей случилось, потому что это пятно он никогда не смоет», — сказала она.

Об уходе Гармаша из «Современника» стало известно 31 июля 2020 года. Артист раскритиковал выпущенный в честь юбилея Дня Победы проект «Диалоги Современника. Война и мир», в рамках которого артисты разговаривали с коллегами о войне и связанных с ней темах. Критике также подвергся новый худрук театра. Представитель Гармаша заявил, что тот не собирается переходить на службу в другой театр.