Лия Ахеджакова прокомментировала приговор Кириллу Серебренникову

Народная артистка России Лия Ахеджакова прокомментировала приговор режиссеру Кириллу Серебренникову, а также другим фигурантам дела «Седьмой студии». Об этом сообщается в Telegram-канале принадлежащего Григорию Березкину издания РБК.

«Честно говоря, настолько запугали, так нервы измотали», — заявила актриса. Она выразила обеспокоенность состоянием отца Сереберенникова, а также здоровьем его коллеги Алексея Малобродского, у которого имеются проблемы с сердцем.

«Они нас всех запугали, чтобы мы знали: "Имейте в виду, вот так с вами будет, чуть что вякните, где не то скажете, против нас пойдете, будет так"», — высказалась Ахеджакова. Она назвала «слишком страшными» последние три года, а также обвинила Министерство культуры России в травле и нарушении законов.

Обвиненного в мошенничестве худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам условного заключения. Другие фигуранты дела также получили условные сроки: Юрий Итин — три года условно, Алексей Малобродский — два года условно.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с фигурантов дела 129 миллионов рублей по иску Министерства культуры. Их признали виновными в рамках уголовного дела о хищении средств, выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа».

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