Квартиры в Москве подорожали по инерции

По итогам февраля стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Москве увеличилась более чем на 1 процент, до 211,3 тысячи рублей (без учета цен на элитное жилье и квартиры, расположенные в Новой Москве). Цены ползут вверх на фоне дефицита предложения, говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», предоставленных «Ленте.ру».

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Как отмечают аналитики, с рынка жилья в первую очередь уходят наиболее доступные лоты в каждом сегменте. Кроме того, собственники, вдохновленные прошлогодним ажиотажем, боятся продешевить и выставляют цены «с запасом». Среди типов жилья в лидерах по темпам роста цен оказались кирпичные пятиэтажки — квадратный метр в них подорожал за месяц на 2,3 процента.

«Прошлогодний ипотечный ажиотаж перегрел рынок недвижимости — стоимость метра сильно оторвалась от реального уровня платежеспособности покупателей, — подчеркивают специалисты. — Однако продавцы на "вторичке" обычно с большим запозданием реагируют на негативные изменения конъюнктуры, поэтому заявленные цены продолжают расти по инерции, несмотря на признаки ослабления покупательской активности».

Кроме того, вторичный рынок сильно страдает от дефицита ликвидного предложения, указывают в ИРН. Тем не менее, эксперты прогнозируют увеличение скидок, предоставляемых покупателям, по мере роста объема предложения и снижения спроса. «Продавцы все же будут вынуждены умерить свои аппетиты и пойти навстречу покупателям», — резюмируют они.

Ранее, в феврале, экономист Василий Колташов заявил, что квартиры в Москве сильно переоценены, и в обозримом будущем на столичном рынке жилья, вероятно, начнется тенденция по снижению спроса.

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