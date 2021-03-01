Россиян предупредили о потере ряда прав при сдаче жилья в аренду

При сдаче квартиры или иного жилья в аренду у собственника остается право распоряжения объектом недвижимости, а ряд остальных жилищных прав он передает съемщику. Потерянные полномочия арендодателей агентству «Прайм» перечислила заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.

Сдав квартиру, владелец теряет право посещать ее без позволения квартиросъемщика, предупредила эксперт, так как неприкосновенность частной жизни — одно из основных конституционных прав гражданина, и жилище — это тоже элемент частной жизни. Периодичность визитов хозяина квартиры прописывается в арендном договоре, при этом приходить он может только тогда, когда арендатор есть дома.

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Также арендодатели не вправе проверять чистоту помещений и делать съемщикам замечания относительно уборки. Можно договориться с жильцами об обязательной уборке перед выселением, прописав это условие в договоре найма.

В период, когда квартира сдается, собственнику запрещается переставлять вещи и мебель в сдаваемом помещении. Он не может проверять ящики, пользоваться имуществом квартиросъемщика. Также он не может запретить арендатору переставлять мебель, убирать лишние предметы и добавлять свои. Арендатор обязан вернуть обстановку в изначальное состояние только при выселении.

Кроме того, в арендный период владелец не имеет права менять дверные замки без разрешения жильца. Незаконным является и досрочное расторжение арендодателем договора найма, если квартирант не допускал нарушений. Собственникам также запрещено заселять в сдаваемое жилье своих родственников (друзей и прочих лиц). Эксперт рекомендовала арендаторам и хозяевам квартир составлять подробный договор найма, чтобы избежать ненужных конфликтов.

Ранее сообщалось, что в феврале 2021-го минимальная стоимость аренды квартиры в Москве составила 22 тысячи рублей в месяц. По такой ставке сдавалась «однушка» в районе Бирюлево Восточное.

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