Россиянин полгода прожил с трупом брата

Житель Уфы полгода прожил с трупом брата в квартире. Все это время тело мужчины лежало на полу лицом вниз, сообщает телеканал «360» со ссылкой на полицию.

Как отметили в правоохранительных органах, у россиянина есть расстройства психики. Он рассказывал знакомым, что его брат уехал на заработки, однако соседи долгое время жаловались на запах из квартиры, а недавно тело заметил зашедший в гости друг умершего.

В настоящее время полиция расследует обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Самаре мужчина с инвалидностью 16 месяцев прожил в квартире с трупом матери. В полицию обратился его собутыльник, которого самарчанин пригласил в гости. Выяснилось, что женщина умерла еще в августе 2020 года, однако у сына не было денег на ее похороны, поэтому он просто завернул тело в ковер и оставил его в доме.