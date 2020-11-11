Российский подросток убил мать и прожил с ее трупом две недели

В Татарстане 13-летний подросток убил мать и прожил в квартире с ее трупом две недели. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным управления Следственного комитета России по региону, тело 36-летней женщины было обнаружено 11 ноября в квартире одного из домов в Альметьевске. Россиянке были нанесены колото-резаные ранения в области шеи, в связи с чем правоохранители заподозрили насильственную смерть.

Главный подозреваемый — несовершенный сын убитой. Предполагается, что он совершил убийство несколько дней назад на почве личных неприязненных отношений. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Как уточняет «Комсомольская правда», полицию вызвали соседи, встревоженные из-за неприятного запаха, исходившего из квартиры. Они не видели хозяйку квартиры с конца октября, однако встречали ее сына, а в квартире по вечерам горел свет. По информации источников издания в правоохранительных органах, смерть женщины наступила 26 октября.

В январе россиянин из Свердловской области убил свою сожительницу и девять дней прожил в комнате общежития с ее трупом, лежащим под диваном. Он избил женщину и положил в диван еще живую. Все это время он жил в той же комнате и принимал гостей. По словам дочери жертвы, мужчина ставил около дивана электрообогреватель, чтобы тело быстрее разлагалось. Он хотел вынести труп на помойку, но побоялся оказаться замеченным.