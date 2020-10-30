Россиянин прожил девять дней с трупом сожительницы под диваном

В Свердловской области россиянин убил свою сожительницу и девять дней прожил в комнате общежития с ее трупом, лежащим под диваном. Об этом сообщает Е1.

Трагедия произошла еще в январе 2020 года. Дочь 42-летней убитой рассказала, что в последний раз видела свою мать 29 декабря 2019 года, а 6 января она обратилась в полицию. К 53-летнему сожителю пропавшей 8 января пришел оперуполномоченный, чтобы обыскать его комнату. Мужчина сидел на диване. Когда его попросили слезть, он отказался, заявив, что диван не открывается. Тогда сотрудник полиции силой стащил его с дивана, а открыв предмет мебели, обнаружил труп.

Позже сожитель убитой сказал полиции, что избил женщину и положил в диван еще живую. Все это время он жил в той же комнате и принимал гостей. По словам дочери жертвы, мужчина ставил около дивана электрообогреватель, чтобы тело быстрее разлагалось. Он хотел вынести труп на помойку, но побоялся оказаться замеченным.

«Я считаю, что человек должен быть наказан по справедливости. А его судят по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"», — заявила дочь убитой. До этого он уже был судим за разбои, кражи и истязания. Погибшую сожительницу мужчина неоднократно избивал, а в 2019 году ранил ножом в грудь, за что получил 2 года 10 месяцев условного лишения свободы.

Ранее в Котовске Тамбовской области местный житель поджег дом с женой и тремя детьми внутри и сбежал. Члены семьи получили ожоги различной степени тяжести. Сейчас мужчина находится в розыске. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».