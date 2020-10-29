Мужчина посоветовался с соседями перед убийством бывшей жены и пошел под суд

Житель города Окленд, Новая Зеландия, посоветовался с соседями о выборе орудия убийства, прежде чем из мести зарезать бывшую жену. Как сообщает издание Daily Star, он предстал перед судом.

65-летний Маньчао Ли обвиняется в том, что 29 июля 2019 года зарезал свою бывшую жену — университетского преподавателя Чжиминь Ян. Он и его жертва после развода были втянуты в имущественный спор. Нападение произошло, когда женщина шла на работу. Убийца повалил ее на землю и 12 раз ударил охотничьим ножом.

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В суде соседи Ли по квартире рассказали, что он был зациклен на том, чтобы отомстить бывшей возлюбленной. «Почти с первого дня он был одержим тем, что его жена якобы сделала грязную вещь, и он собирался расквитаться с нею. Он показал мне охотничий нож и топорик для разделки мяса. Что интересно, относительно топорика он спросил, можно ли им убить кого-либо», — рассказал сосед Геррик Протеро (Garrick Protheroee) в Высоком суде Окленда.

Еще одна соседка, Тереза Башелл (Theresa Bushell), сказала, что Ли даже описал, что именно планирует сделать с оружием, и похоже, речь шла об убийстве.

Сын Ян в суде рассказал, что его мать переехала из Китая в Новую Зеландию в надежде на лучшую жизнь, но их брак с Ли распался, и она чувствовала себя под угрозой. В 2005 году она подавала в отношении Ли несколько заявлений о предоставлении защиты. После того, как он угрожал убить ее, женщине пришлось сбежать и жить в отдельном доме.

Ян носила с собой перцовый баллончик и другие средства самозащиты и из опасений за свою жизнь специально купила огороженный дом с камерами наблюдения.

Ли отрицает обвинения в убийстве и нарушении ордера о защите бывшей жены. Суд продолжается.

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