Убийца петербургской преподавательницы с отрезанным пальцем рассказал о расправе

Житель Ленинградской области, 36-летний Артем Беленко, обвиненный в убийстве 34-летней петербургской преподавательницы биохимии Екатерины Антонцевой, сознался в преступлении и рассказал следователям его подробности. Историю Беленко в четверг, 29 октября, публикует издание Baza.

По словам Беленко, он познакомился с 17-летней Антонцевой в интернете в 2004 году. Вскоре они начали встречаться, но через некоторое время расстались из-за ревности со стороны Беленко. Несколько лет они не разговаривали, но в 2011 году возобновили общение как друзья. По словам Беленко, он «продолжал испытывать к [Антонцевой] теплые чувства».

В 2015 году Артем Беленко женился — как он утверждает, его брак складывался хорошо. При этом официально он трудоустроен не был, а «работал на себя» — занимался установкой и обслуживанием программ. В 2019 году Беленко занял у Антонцевой в общей сложности 2,6 миллиона рублей на развитие бизнеса, но с собственным делом ничего не получилось.

Он пообещал Екатерине вернуть деньги весной или в начале лета 2020 года, но не сдержал слово. При этом о крупном долге не знала жена Беленко. Постепенно Антонцева стала торопить должника с выплатой денег, а тот в ответ выдумывал новые истории.

25 октября они встретились в квартире на улице Димитрова, чтобы пообщаться и обсудить долг. В какой-то момент Беленко напал на Антонцеву и задушил ее. Хозяйка квартиры не поняла, что происходит, и спросила: «Тема, ты чего?» Задушив Антонцеву, Беленко отрезал у нее большой палец правой руки для разблокировки ее мобильного телефона.

С него Беленко некоторое время переписывался с друзьями Екатерины от ее имени и даже имитировал участие в поисках женщины. Однако позже он был задержан и арестован до 25 декабря. В настоящее время Артем Беленко обвиняется по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.