В Петербурге арестовали отрезавшего палец у преподавательницы убийцу

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга арестовал обвиняемого в убийстве 34-летней преподавательницы биохимии в Технологическом институте Артема Беленко, который отрезал погибшей палец для разблокировки смартфона. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города сообщает ТАСС.

36-летний россиянин заключен под стражу до 25 декабря. Ему вменяют совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина свою вину признал.

По данным следствия, днем 25 октября Беленко, находясь в квартире на улице Димитрова, напал на женщину и задушил ее на почве личных неприязненных отношений. Он отрезал погибшей большой палец правой руки для разблокировки ее мобильного телефона, чтобы стереть их интимную переписку. Россиянка скончалась от смертельной травмы шеи.

Ранее сообщалось, что убитая преподавательница Екатерина Антонцева подрабатывала моделью и скопила несколько миллионов рублей, которые хранила дома. Предположительно, Беленко расправился с преподавательницей, чтобы не возвращать ей крупный долг. «У него был корыстный мотив», — сказал источник в правоохранительных органах, добавив, что подозреваемый увлекается видеоиграми.