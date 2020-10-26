В Петербурге убитому преподавателю отрезали палец для разблокировки смартфона

В Санкт-Петербурге обнаружено тело убитой женщины с отрезанным пальцем. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, погибшую — преподавателя-биохимика из Санкт-Петербургского государственного технологического университета — нашли 25 октября в квартире дома на улице Димитрова. У женщины смертельная травма шеи и была отрезана фаланга пальца. По предварительным данным, злоумышленники отделили конечность, чтобы разблокировать смартфон убитой с помощью отпечатка. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

15 октября сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали российскую школьницу, подозреваемую в ограблении и жестоком убийстве своей бабушки.