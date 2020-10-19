В Петербурге суд оправдал убившую и расчленившую соседа женщину

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оправдал местную жительницу Анастасию Алферову, которую обвиняли в убийстве мужчины. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Из материалов дела следует, что днем 29 марта 2019 подсудимая в своей квартире на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений ударила в голову неустановленным предметом потерпевшего. Когда он упал на пол, она пнула его несколько раз. Затем женщина расчленила тело и вывезла части на Канонерский остров. По данным «Фонтанки», погибшим был сосед по коммунальной квартире. Причину смерти мужчины эксперты так и не установили. Кроме того, не все его останки следователям удалось найти.

В суде Алферова вину не признала и пояснила, что оборонялась. Суд переквалифицировал обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство») на статью 108 УК РФ «(Превышение пределов необходимой самообороны»), назначив женщине наказание в виде ограничения свободы сроком на 1.5 года, освободил из зала суда по отбытию срока.

В ходе прений прокурор просил приговорить Алферову к 10 годам лишения свободы.

Задержали ее через полгода после исчезновения соседа.

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