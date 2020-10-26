В Петербурге отрезанный у преподавательницы-модели палец нашли у ее убийцы

В Петербурге у предполагаемого убийцы преподавательницы биохимии в Технологическом институте — 36-летнего мужчины нашли отрезанный палец погибшей. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, фаланга пальца была изъята оперативниками в ходе обыска в квартире у подозреваемого, проживающего в Купчине. Следствие считает, что мужчина расправился с преподавательницей, чтобы не возвращать ей крупный долг.

«У него был корыстный мотив», — сказал источник. Подозреваемый увлекается видеоиграми, уточняет РЕН ТВ.

Ранее 26 октября сообщалось, что убитая преподавательница — 34-летняя Екатерина Антонцева подрабатывала моделью и скопила несколько миллионов рублей, которые хранила дома.

По данным следствия, вечером 22 октября знакомый 1984 года рождения задушил ее на почве личных неприязненных отношений. Он отрезал погибшей большой палец правой руки для разблокировки ее мобильного телефона, чтобы стереть их интимную переписку.

Тело преподавательницы-биохимика было обнаружено в квартире дома на улице Димитрова. У женщины смертельная травма шеи и была отрезана фаланга пальца.