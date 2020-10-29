Пьяный россиянин поджег дом с женой и тремя детьми внутри

В Котовске Тамбовской области местный житель поджег дом с женой и тремя детьми внутри и сбежал. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 28 октября. 31-летний россиянин в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой. После этого мужчина поджег свое жилище в двухквартирном доме и сбежал. Оставшиеся в квартире трое детей в возрасте 7, 10 и 12 лет получили ожоги различной степени тяжести, по данным Telegram-канала LIFE SHOT, от 30 до 40 процентов поверхности тела, у женщины — 60-70 процентов. Пострадавшие госпитализированы.

Сейчас мужчина находится в розыске. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Как пишет канал со ссылкой на источники в правоохранительных органах, ранее россиянин уже был судим по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Незаконное хранение наркотиков».

Ранее сообщалось, что в Пензенской области россиянин решил поджечь свою квартиру из-за ревности к жене, но вскоре огонь распространился и на соседскую жилплощадь. В итоге две квартиры сгорели дотла. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.