Россиянин из ревности сжег две квартиры

Россиянин решил поджечь свою квартиру из-за ревности к жене, но вскоре огонь распространился и на соседскую жилплощадь. Прокуратура Пензенской области опубликовала материалы этого дела на своем официальном сайте.

Инцидент произошел в селе Пригородное Пензенской области. 61-летний местный житель начал подозревать свою супругу в измене и попросил дать ему для проверки мобильный телефон. Когда женщина отказалась это сделать, ее муж пригрозил, что сожжет их квартиру. После разговора жительница ушла к сыну за помощью. В это время мужчина облил комнаты бензином и кинул туда зажженную спичку. Вскоре огонь перекинулся и на соседнее помещение, в итоге две квартиры сгорели дотла.

После случившегося на поджигателя завели уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Мужчина признался в совершении преступления и частично выплатил своим соседям компенсацию за причиненный ущерб. В результате суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

В июле 2020 года житель Красноярска на почве ревности спалил дом бывшей жены, когда та находилась в отъезде. Мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Он разлил бензин на упаковку утеплителя и поджег коттедж. В итоге здание полностью сгорело, а причиненный ущерб оценили в полмиллиона рублей.

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